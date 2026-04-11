Москва11 апр Вести.Израиль не прекратит борьбу с Ираном, но она примет иную форму. Об этом ИС "Вести" заявил исполнительный вице-президент Института ответственного госуправления им. Куинси в Вашингтоне Трита Парси.

По его словам, продолжаться эта борьба будет без прямого участия США, поскольку Вашингтон больше не захочет рисковать своими базами на Ближнем Востоке.

Они не смогут продолжать длительное время без прочной американской подпорки. Но если США станут активно поддерживать Израиль, велик риск, что иранцы снова нанесут удар по монархиям Залива, по американским базам и так далее. На такие риски Вашингтон идти не хочет. Израильтяне же, прекратив открытые военные действия против Ирана, не прекратят борьбу, просто она примет другую форму. Больше покушений, убийств, других форм саботажа, война скрытого типа, но без прямого участия США сказал он

Ранее старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона в США Петр Слезкин заявил, что, если президенту США Дональду Трампу будет очень важен мир или перемирие с Тегераном, он оповестит об этом Израиль. Однако, Израиль сейчас будет всячески пытаться сорвать переговорный процесс.