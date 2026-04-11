Москва11 апр Вести.Урегулирование иранского конфликта рискует сорваться из-за Ливана. Тегеран может не договориться с Вашингтоном без учета его интересов. Об этом ИС "Вести" заявил исполнительный вице-президент Института ответственного госуправления им. Куинси в Вашингтоне Трита Парси.

По его словам, если боевые действия в Ливане продолжатся, то они вновь могут перекинуться на территорию Ирана.

Сделка (в Исламабаде - прим. ред.) маловероятна. Я думаю, в результате возникнет не согласованный на переговорах, а фактический статус-кво. США выводят войска, иранцы контролируют пролив, а израильтяне какое-то время продолжают войну, но в конечном счете не могут вести ее самостоятельно. Если и будет урегулирование путем переговоров, имеется множество серьезных препятствий, и самое большое из них, вероятно, Ливан. Иранцам очень трудно согласиться на прекращение огня, который не включает Ливан. Среди ливанских шиитов уже идут разговоры, что Иран бросил Ливан в 2024 году. Иранцы не могут позволить себе добавить аргументов. Более того, если война в Ливане продолжится, она перекинется на Иран, как это уже дважды случалось. И их интерес в том, чтобы это был прочный мир, а не перемирие. Пока война продолжается, где-то еще она вернется, чтобы преследовать Иран объяснил Парси

Он также отметил, что сделка может утратить ценность для Тегерана, если США не смогут сдержать агрессию Израиля или сами вновь присоединятся к ней.

Третья причина, может быть, самая важная, и это тест для Соединенных Штатов. Могут ли США обуздать и ограничить Израиль? Если нет, в чем для Тегерана ценные сделки с американцами? Если они не в состоянии помешать израильтянам снова начать войну? Если Соединенные Штаты склонны присоединяться к любой войне, которую начинает Израиль, какой смысл соглашений с США? Не они принимают решения. Так что я думаю, иранцы рассматривают это как тест. Посмотреть, смогут ли Соединенные Штаты на самом деле обеспечить результат добавил эксперт

Ранее Парси сообщал, что в случае попытки президента США Дональда Трампа вернуться к боевым действиям против Ирана, он лишится поддержки верных консерваторов. Однако он практически исключил возможность возобновления военных действий в Иране.