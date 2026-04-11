Москва11 апр Вести.Больше сообщество арабских стран после окончания иранского конфликта больше не сможет быть единым целым. Такое мнение ИС "Вести" высказал исполнительный вице-президент Института ответственного госуправления им. Куинси в Вашингтоне Трита Парси.

По его словам, несмотря на недовольства Катара и Омана им будет проще взаимодействовать с Ираном, а сложнее всего - ОАЭ.

Катар и Оман явно оставили дверь открытой. Они тоже очень недовольны. Но они проводили более прагматичную политику, не складывая яйца в одну корзину. Так что им будет легче двигаться в этом направлении. Труднее всего, я думаю, будет Объединенным Арабским Эмиратом. Одно очевидно, и сейчас, и потом. Сообщество арабских стран Залива больше не сможет функционировать как единое целое. И раньше были конфликты, но сейчас они, несомненно, вышли на поверхность отметил эксперт

Ранее сообщалось, что многие монархии Персидского залива злы на Иран за удары по их территориям. Однако, эта злость взаимна. Руководство Исламской республики Иран уверено, что многие соседи позволили США использовать свое воздушное пространство и территорию для атак против Ирана.