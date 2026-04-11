Москва11 апр Вести.В случае попытки президента США Дональда Трампа вернуться к боевым действиям против Ирана, он лишится поддержки верных консерваторов. Об этом ИС "Вести" заявил исполнительный вице-президент Института ответственного госуправления им. Куинси в Вашингтоне Трита Парси.

Однако, эксперт выразил сомнение, что после остановки боевых действий на Ближнем Востоке американский лидер решит их возобновить. Хотя, по его словам, свой гнев Трамп вполне сможет продемонстрировать.

Мне очень трудно представить, чтобы после остановки этой войны Трамп решил, что ее целесообразно возобновить. Я не вижу, как он сможет продать это американской общественности и даже своей верной консервативной базе. И не думаю, что другие члены администрации на этот раз будут столь же молчаливы или сдержаны, как в прошлый раз, когда они не оспаривали активное действие Трампа, хотя и относились скептически. В другой раз они будут настойчивее. Конечно, Трамп может их уволить, или они сами способны уйти в отставку. Но сомневаюсь. Гораздо вероятнее, что он просто выйдет из этой войны, будет обрушиваться на Иран, демонстрировать гнев, но не вернется к военным действиям объяснил Парси

Ранее старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона в США Петр Слезкин заявил, что соглашение Тегерана и Вашингтона способно предотвратить третье нападение на Иран. По его словам, Исламская Республика могла бы предложить что-то существенное по ядерному вопросу, а США снять санкции.