Москва11 апр Вести.Взаимная выгода от договоренностей между Ираном и США могла бы предотвратить очередной виток эскалации на Ближнем Востоке. Об этом ИС "Вести" сообщил старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона в США Петр Слезкин.

Эксперт предположил, что Иран мог бы предложить что-то существенное по ядерному программе, а США - снять санкции.

Я думаю, что за кулисами разговоры серьезные. И, по-моему, Иран смог бы предложить что-то существенное по ядерному вопросу. Они без бомбы показали, что могут причинить боль. США могут санкции снять. Это довольно серьезное предложение. Иран может открыть проход через пролив и за это взять процент. И может даже Тегеран предложить Трампу какой-то процент. Эта идея ему явно нравится, и взаимная выгода могла бы привязать Америку к Ирану и предотвратить очередное, уже третье по счету нападение. Так что, я думаю, мотивация есть, и пункты какие-то нарисовать возможно сказал Слезкин

Ранее сообщалось, что мирное соглашение между США и Ираном находится в пределах досягаемости, поскольку глава Белого дома настроен достаточно оптимистично отношении Исламской Республики Иран.