Слезкин: если Трампу будет важен мир с Ираном, он даст Израилю знак

Москва11 апр Вести.Если президенту США Дональду Трампу будет важен мир или перемирие с Исламской Республикой Иран – они сделают все, чтобы оно долетело до Израиля. Об этом ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона в США Петр Слезкин.

Однако, сейчас Иран понимает, что Израиль будет всячески пытаться сорвать переговорный процесс.

Ну, Израиль, конечно, надо угомонить. Но я думаю, что и в Иране понимают, что Израиль будет портить игру, и что Вашингтон не сможет сразу в одночасье запретить Нетаньяху воевать в Ливане. Но я думаю, что все-таки если Трампу очень нужен мир или перемирие, то этот месседж, послание до Тель-Авива дойдет сказал эксперт

Ранее сообщалось, что взаимная выгода от договоренностей между Ираном и США смогла бы предотвратить третье по счету нападение. По словам Слезкина, Иран мог бы предложить что-то существенное по ядерному вопросу, а США - снять санкции.