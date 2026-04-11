Москва11 апр Вести.Президент США Дональд Трамп может использовать перемирие с Ираном как повод для того, чтобы отказаться от военных баз в странах Персидского залива. Об этом ИС "Вести" заявил исполнительный вице-президент Института ответственного госуправления им. Куинси в Вашингтоне Трита Парси.

При этом он отметил, что это не будет означать прекращения сотрудничества государств Залива с США.

Не исключено, что эти события он (Трамп - прим. ред.) использует как возможность покинуть военные базы в регионе. И, кстати, неясно, хотят ли монархи из Залива, чтобы эти базы там находились? Кто будет платить за их восстановление после бомбежек? США? Я не думаю. Страны Залива? Зачем им вливать деньги в военные объекты, которые оказались абсолютно бесполезными? Не сдерживающим фактором, а наоборот, причиной, по которой их атаковали. Это не означает, что они прекратят сотрудничество в сфере безопасности с Соединенными Штатами. Думаю, в итоге будут тратить больше денег на американское вооружение, но не на обязательное присутствие американских военных на своей земле объяснил он

Ранее Парси сообщал, что выход США из конфликта даст Ирану 2 важных преимущества: разъединение Америки и Израиля и контроль над Ормузским проливом. Согласно его предположениям, Трамп может не возобновить военные действия против Ирана после истечения срока перемирия, поскольку утратил контроль над событиями.