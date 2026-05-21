Москва21 мая Вести.Иран ведет экзистенциальную войну с США, его главным приоритетом является прекращение конфликта и морской блокады со стороны Штатов. Так эксперт Центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини в интервью ИС "Вести" ответил на вопрос о ходе переговоров по иранской ядерной программе.

Иран ведет экзистенциальную войну. Мы – жертва, а Соединенные Штаты – агрессор. Так что любые разговоры о нашей ядерной программе на данный момент являются незрелыми. Приоритетом для Ирана является прекращение этой войны и морской блокады США, морского терроризма, который является актом войны. … Война изменила все, так что мы не находимся в прежнем довоенном положении. Иран стал объектом агрессивной войны со стороны Соединенных Штатов и Израиля, и нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы на нас никогда снова не напали заявил Али Акбар Дареини

Ранее официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что власти Ирана изучают комментарии представителей США по мирному плану из 14 пунктов, который представил Тегеран.