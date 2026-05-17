В Иране назвали план по урегулированию конфликта с США "красной линией" Иран: план из 10 пунктов, предложенный США, является "красной линией"

Москва17 мая Вести.Определять условия будущего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке должен Иран, а план США является для Исламской Республики "красной линией". Об этом заявил председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар.

По его словам, американцы должны принять условия Ирана, так как именно Исламская Республика является победившей стороной.

Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшее неудачу, не достигшее своих целей и принесшее лишь разрушение цитирует Мохаммада Джокар агентство ТАСС

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор. Иран и США отклоняют предложения друг друга.

США, хоть и приостановили свои атаки, но начали блокаду иранских портов. Иран тоже заявил, что не разблокирует Ормузский пролив для враждебных государств до тех пор, пока США не прекратят блокаду. Представитель Ирана Ибрагим Азизи заявил в субботу, что Тегеран подготовил механизм регулирования движения через пролив по специально обозначенному маршруту, который будет обнародован в ближайшее время.