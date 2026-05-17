Москва17 мая Вести.Американская морская блокада не подрывает экономику Ирана, поскольку он граничит с 15 государствами по суше и воде, заявил посол Исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи.

С таким утверждением он выступил в интервью ТАСС.

Мы граничим с 15 странами, в том числе с Российской Федерацией, Афганистаном, Пакистаном, Турцией, Ираком, Азербайджаном, Арменией. И то, что на юге есть блокада, это на 100% не повлияет на наш импорт и экспорт подчеркнул дипломат

По его словам, Иран не отрицает, что ближневосточный конфликт нанес определенный экономический ущерб, но страна будет "терпеть экономические трудности" и "никогда не променяет свою свободу, свою независимость и суверенитет".

Санеи отметил, что Исламская Республика находится 47 лет под санкциями, и дальше время покажет, кто окажется более устойчивым в условиях кризиса, который возник из-за войны: "американцы, мировая экономика, мировая энергетика или Иран".

Как утверждает американская газета The Washington Post, Иран способен выдерживать блокаду США на протяжении трех-четырех месяцев до того, как столкнется с более серьезными экономическими трудностями. По данным портала Axios, Тегеран потерял около 5 миллионов долларов из-за морской блокады.

На этой неделе Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о подготовке американских морпехов к захвату судов, которые отказываются подчиняться требованиям в рамках морской блокады Ирана.