СМИ узнали, как долго Иран сможет выдержать морскую блокаду США WP: Иран сможет выдержать объявленную США морскую блокаду 3-4 месяца

Москва7 мая Вести.Иран сможет выдержать объявленную Соединенными Штатами морскую блокаду по меньшей мере на протяжении 3-4 месяцев до того, как начнет испытывать серьезные экономические трудности. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По информации журналистов, к соответствующим выводам пришли аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Иран сможет выдержать морскую блокаду США в течение как минимум 3-4 месяцев, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями следует из публикации

Кроме того, пишет издание, Исламская Республика по-прежнему обладает большими запасами ракет и беспилотных летательных аппаратов в арсеналах. Также, как утверждается, Иран восстановил множество разрушенных ударами США и Израиля подземных объектов.

Этот вывод, видимо, поднимает новые вопросы по отношению к оптимизму президента Дональда Трампа, проявленному по поводу окончания войны отмечается в публикации The Washington Post

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что морская блокада иранских портов и Ормузского пролива в настоящий момент остается в полной силе. По его словам, американские корабли обеспечивают безопасный проход гражданских судов, за исключением тех, которые принадлежат Ирану.