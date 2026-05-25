Ирану дается месяц на разминирование Ормузского пролива в случае сделки с США

Москва25 мая Вести.В проекте меморандума о завершении военного конфликта США и Ирана Тегерану дается 30 дней на то, чтобы полностью восстановить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает японская газета "Никкэй" со ссылкой на источник.

План, который обсуждают США и Иран, предусматривает открытие Ормузского пролива примерно через 30 дней после того, как стороны договорятся о прекращении конфликта отмечается в сообщении

По информации издания, иранской стороне потребуется 30-дневный период для обезвреживания установленных в проливе мин. Только после этого технически можно будет восстановить судоходство в нормальном объеме.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что флот Великобритании готов помочь в разминировании Ормузского пролива после достижения соглашения между США и Ираном.

24 мая президент США Дональд Трамп объявил, что судоходство в Ормузском проливе возобновится в рамках соглашения с Ираном. Ожидается, что документ будет обнародован сторонами конфликта в самое ближайшее время.