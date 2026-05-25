Москва25 мая Вести.Флот Великобритании готовится оказывать помощь в разминировании Ормузского пролива по достижении соглашения между США и Ираном. Об этом пишет агентство Associated Press.

Уточняется, что по достижении сделки на Ближний Восток отправится вспомогательное судно RFA Lyme Bay, находящееся в Гибралтаре. Сейчас на него загружают боеприпасы и беспилотные подводные аппараты с гидролокаторами для поиска и уничтожения мин.

Так, в числе вооружения числится гидролокационная система RFA Lyme Bay, позволяющая выявлять потенциальные угрозы под водой вдвое быстрее, чем это делают традиционные минные тральщики.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство в Ормузском проливе будет восстановлено в рамках соглашения с Ираном, которое стороны ближневосточного конфликта обнародуют уже в скором времени.