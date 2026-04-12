Трамп: Великобритания и другие страны будут разминировать Ормузский пролив

Москва12 апр Вести.Великобритания и ряд других стран направят в Ормузский пролив минные тральщики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что страны НАТО "желают помочь" с расчисткой пролива от мин, и выразил уверенность, что этот процесс "не продлится долго".

Как я понял, Британия и пара других стран направляют [туда] минные тральщики сказал глава Белого дома

Ранее Трамп заявил, что США приступили к разминированию Ормузского пролива. Он назвал это "услугой" для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию и Германию.

Позднее американский лидер обвинил союзников по НАТО, что те не помогли Вашингтону обеспечить судоходство в Ормузском проливе. Трамп пообещал, что США откроют его, хоть сами "не используют".

Иран начал минирование Ормузского пролива после того, как США и Израиль развязали войну против Исламской Республики. Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 28 февраля.