Великобритания не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива, пишут СМИ

Москва12 апр Вести.Великобритания не намерена присоединяться к блокаде Ормузского пролива, которую ранее инициировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

Ранее Трамп утверждал, что к блокаде пролива присоединится ряд других стран.

12 апреля Трамп заявил, что ВМС США заблокируют Ормуз. Он также рассказал, что американские корабли начинают убирать установленные Ираном морские мины. По словам Трампа, Великобритания есть среди стран, которые направят в Ормузский пролив минные тральщики.

Иран начал блокировать Ормузский пролив после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке – 28 февраля США и Израиль развязали войну против Исламской Республики.