Москва13 апр Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью BBC Radio 5 Live заявил, что Лондон не поддерживает блокаду Ормузского пролива и не будет участвовать в военных действиях против Ирана.

Мы не поддерживаем блокаду приводит слова Стармера агентство Reuters

По его словам, в регионе уже находятся британские тральщики. В то же время Стармер отказался комментировать детали военного присутствия, заявив, что усилия Великобритании сосредоточены на обеспечении полного открытия пролива.

В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.

Позднее в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.