Британия и Франция постараются обеспечить судоходство в Ормузском проливе

Франция и Британия захотели обеспечить судоходство в Ормузском проливе

Москва12 апр Вести.Британия и Франция совместно с другими странами намерены работать над возобновлением судоходства в Ормузском проливе, сообщает канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера.

Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Они (Стармер и Макрон - прим. ред.) согласились со стратегической важностью Ормузского пролива для мировой торговли и поставок энергоносителей, а также с необходимостью работать с широкой коалицией партнеров для защиты свободы навигации отмечает канцелярия Стармера

Президент США Дональд Трамп заявил 12 апреля, что ВМС США и других стран начинают блокаду Ормузского пролива.

Телеканал Sky News сообщил, что Британия не примет участия в военной миссии США.