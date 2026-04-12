Москва12 апрВести.Британия и Франция совместно с другими странами намерены работать над возобновлением судоходства в Ормузском проливе, сообщает канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера.
Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Они (Стармер и Макрон - прим. ред.) согласились со стратегической важностью Ормузского пролива для мировой торговли и поставок энергоносителей, а также с необходимостью работать с широкой коалицией партнеров для защиты свободы навигацииотмечает канцелярия Стармера
Президент США Дональд Трамп заявил 12 апреля, что ВМС США и других стран начинают блокаду Ормузского пролива.
Телеканал Sky News сообщил, что Британия не примет участия в военной миссии США.