Москва10 мая Вести.Франция никогда не планировала разблокировать Ормузский пролив силовым путем, заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире канала DRM News.

В то же время глава государства добавил, что Франция и Великобритания создали миссию, объединившую 50 стран и международных организаций, которая должна обеспечить возобновление морского судоходства и поставок товаров из Персидского залива.

Мы никогда не рассматривали – призываю вас пересмотреть все мои заявления с первого дня – вариант развертывания сил для повторного открытия Ормузского пролива. Это никогда не было вариантом Франции сказал Макрон

Ранее французский лидер после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом призвал участников войны на Ближнем Востоке открыть Ормузский пролив. Он также выразил беспокойство из-за ударов по гражданским судам и инфраструктуре Объединенных Арабских Эмиратов.

Также сообщалось, что французский авианосец "Шарль де Голль" покидает восточную часть Средиземного моря и направляется в южную часть Красного моря и Аденский залив.