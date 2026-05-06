Москва6 мая Вести.Французский авианосец "Шарль де Голль" покидает восточную часть Средиземного моря и направляется в южную часть Красного моря и Аденский залив. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на французское министерство обороны.

В ведомстве отправку авианосца объяснили необходимостью обеспечения "региональной безопасности" в рамках инициативы Парижа и Лондона по обеспечению судоходства. Это должно, по мнению британских и французских военных, способствовать "укреплению доверия среди участников морской торговли".

Приближение французской авианосной группы позволяет оценить региональную оперативную обстановку до запуска инициативы говорится в сообщении

Французская авианосная группировка пройдет Суэцкий канал 6 мая.

Ранее стало известно, что США направили Ирану предложение с основными пунктами перемирия. Ответ от Тегерана ожидается в ближайшие 48 часов. Президент США не исключил, что заключит с Ираном мирную "сделку" до 14 мая, а затем отправится с визитом в Китай. Одним из ключевых требований по сделке Трампа для Ирана является передача Вашингтону всего обогащенного в Исламской Республике урана.

Израиль тем временем пригрозил новыми ударами по территории Ирана.