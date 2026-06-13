BFMTV: авианосец "Шарль де Голль" вернется с Ближнего Востока во Францию BFMTV: авианосец "Шарль де Голль" вернется во Францию для ремонта

Москва13 июн Вести.Французский авианосец "Шарль де Голль" вернется с Ближнего Востока во Францию. По информации телеканала BFMTV, там ему предстоит пройти ремонт.

Журналисты со ссылкой на военный источник отмечают, что возвращение авианосца ожидается в Тулоне.

Авианосец "Шарль де Голль" вернется в Тулон в ближайшие дни и будет заменен (на Ближнем Востоке. – Прим. ред​​​.) вертолетоносцем "Мистраль" следует из материала

"Шарль де Голль", по информации телеканала, покинет восточную часть Средиземного моря и направится на юг Франции для прохождения ремонта, который, как уточняет телеканал, был запланирован еще до его отправки на Ближний Восток.

Сопровождавший авианосец фрегат ПВО будет заменен в регионе на аналогичный корабль.

В марте один из членов экипажа "Шарля де Голля" случайно "спалил" его координаты во время пробежки. Молодой офицер совершал пробежку по палубе авианосца, используя умные часы для фиксации активности. Данные автоматически загрузились в приложение Strava. Профиль военнослужащего был открыт, а потому информация стала доступна для всех пользователей.