MWM: французский Rafale и российский Су-30СМ встретились над Балтикой

Москва17 апр Вести.Издание Military Watch Magazine (MWM) заявило, что французский истребитель Rafale, базирующийся в Литве, встретился с российским Су-30СМ над акваторией Балтийского моря и взял его на прицел.

Уточняется, что истребители встретились в воздухе вскоре после того, как самолеты Rafale начали проводить очередную ротацию в рамках патрулирования воздушного пространства Балтийского региона, прибыв на авиабазу в Шяуляе в 130 км от территории РФ.

На видео, опубликованном французскими ВС, видно, как Rafale сопровождает российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М и истребитель Су-30СМ говорится в статье

Журнал опубликовал изображение, на котором Rafale берет на прицел российский истребитель при помощи модуля дальней идентификации и наведения TALIOS.

Отмечается, что возможности модуля особенно полезны во время патрулирования воздушного пространства над Балтийским морем, где главной задачей является идентификация и мониторинг российских самолетов.

Авторы статьи признали, что по летным характеристикам французский самолет существенно уступает российскому. Сейчас Франция вместе с Германией пытается разработать более совершенный истребитель в рамках программы Future Air Combat System. Однако проект находится под угрозой серьезного провала, и даже в случае успеха самолеты будут готовы лишь к 2050-м годам. Это лишь увеличит разрыв в возможностях французской и российской военной авиации.