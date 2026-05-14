РИА Новости: истребитель ВВС Франции пролетел у границ РФ, Белоруссии и Украины

Москва14 мая Вести.Французский многоцелевой истребитель Mirage 2000D совершил полет вблизи границ России, Белоруссии и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полетной информации.

Самолет вылетел с эстонского военного аэродрома Эмари около 11.10 мск. Далее истребитель проследовал по маршруту над территориями Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

В ходе полета он приблизился к районам, граничащим с Белоруссией и Украиной. Позднее самолет продолжил движение вдоль границы Калининградской области.

В последние годы Россия неоднократно заявляла о росте военной активности НАТО у своих западных рубежей, рассматривая подобные действия как фактор напряженности в регионе. В НАТО объясняют усиленное присутствие задачами сдерживания и обеспечения безопасности союзников.