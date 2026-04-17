Flightradar24: самолет НАТО два часа проводил разведку вблизи Украины

Москва17 апр Вести.Самолет НАТО около двух часов вел разведку вблизи украинской границы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Boeing E‑3A Sentry примерно в 10.30 мск поднялся в воздух из аэропорта города Конья (Турция) и пролетел вдоль черноморского побережья страны, а также над территорией Болгарии.

Затем самолет вошел в воздушное пространство Румынии и начал совершать круговые полеты неподалеку от границы с Украиной. Около 16.00 мск самолет вновь оказался в воздушном пространстве Болгарии.

Ранее, 9 апреля, малый разведывательный самолет Швеции Gulfstream IV был замечен вблизи границ России.