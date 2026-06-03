Москва3 июнВести.Принадлежащий НАТО самолет разведки Bombardier Challenger 650 Artemis II кружит в районе Калининградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.
Для полета, проходящего на высоте около 10 километров, борт использует воздушное пространство Литвы и Польши, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря.
Самолет, ранее неоднократно замеченный в районе Калининградской области, снова стал кружить в данном районе, прилетев с аэродрома в румынской Констанцеговорится в сообщении
Траектория полета определена таким образом, чтобы не пересекаться с коридорами для гражданских самолетов.
Еще один часто встречающийся маршрут Bombardier Artemis - это акватория над Черным морем, где он не раз летал в сопровождении британского разведывательного самолета.