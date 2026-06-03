Над Калининградской областью замечен натовский самолет-разведчик ТАСС: в районе Калининградской области кружит самолет-разведчик НАТО

Москва3 июн Вести.Принадлежащий НАТО самолет разведки Bombardier Challenger 650 Artemis II кружит в районе Калининградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

Для полета, проходящего на высоте около 10 километров, борт использует воздушное пространство Литвы и Польши, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря.

Самолет, ранее неоднократно замеченный в районе Калининградской области, снова стал кружить в данном районе, прилетев с аэродрома в румынской Констанце говорится в сообщении

Траектория полета определена таким образом, чтобы не пересекаться с коридорами для гражданских самолетов.

Еще один часто встречающийся маршрут Bombardier Artemis - это акватория над Черным морем, где он не раз летал в сопровождении британского разведывательного самолета.