Москва17 июн Вести.17 июня британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области, пролетев вдоль границ РФ над территорией Литвы и Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Примерно в 10.40 борт вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании.

Добравшись до литовской Клайпеды, он сделал несколько кругов над Балтийским морем вдоль побережья Калининградской области говорится в сообщении

Затем, поменяв траекторию, самолет пролетел в восточном направлении над Литвой вдоль границы Калининградской области и развернулся над Каунасом в направлении юго-запада.

Через некоторое время разведывательный самолет направился на запад, не отдаляясь от границы РФ. По данным на 17.55, борт сохранял траекторию движения.