Москва29 июл Вести.Два разведывательных самолета Военно-воздушных сил Великобритании выполняют полеты неподалеку от российских границ, сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

Уточняется, что речь идет о таких воздушных суднах, как Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA1.

По информации агентства, первый самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон и направился к Черному морю. После пересечения его акватории самолет начал выполнять полеты по петле в восточной части моря. Крайние точки его маршрута проецируются на районы Керчи и Геленджика.

Второй самолет поднялся в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии и взял курс на Балтийское море. Разведчик выполнил несколько кругов над нейтральными водами в районе Калининграда, говорится в публикации.

Около недели назад британский разведывательный самолет заметили неподалеку от Мурманска. Борт также вылетел с авиабазы Лоссимут.