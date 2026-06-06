В Великобритании обеспокоены увеличением полетов военных РФ вблизи страны Глава Генштаба Британии заявил об увеличении полетов ВС РФ вблизи королевства

Москва6 июн Вести.Россия в текущем году значительно нарастила количество полетов своей военной авиации к северным районам Великобритании. Это вызывает серьезное беспокойство, заявил в интервью BBC (Би-би-си) начальник британского генерального штаба Ричард Найтон.

Он назвал ситуацию опасной, отметив, что страна как никогда близко со времен Холодной войны находится на пороге новой угрозы.

С начала 2026 года Россия направила к северным районам Великобритании столько же дальних военных самолетов, сколько за весь 2025 год сказал Найтон

По словам военного, Россия проверяет обороноспособность Британии, но может перейти за черту.

Ранее сообщалось, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды в течение месяца был перехвачен российскими истребителями в воздушном пространстве над Черным морем.

Британский премьер Кир Стармер запугивает жителей Соединенного Королевства тем, что РФ может напасть на страны НАТО в 2030 году.