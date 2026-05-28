Москва28 мая Вести.Великобритания является главным противником и модератором нападок объединенной Европы против РФ, заявил ИС "Вести" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Мы должны видеть нашего главного противника и модератора всех действий объединенной Европы против нас. Это Соединенное Королевство, Лондон, а именно британские элиты. Их точку зрения озвучивает Кая Каллас, транслируя абсолютно неприемлемые даже не условия переговоров, а политические позиции. Мы должны также понимать, что британские спецслужбы будут активизировать свою работу с точки зрения влияния на внутренние российские политические процессы. Деятельность московской резидентуры Ми-6 – это тот ключевой элемент, который необходимо полностью подавить, не дать им возможность нормального функционирования подчеркнул он

Эксперт убежден, что России следует минимизировать дипломатические отношения с Великобританией.

Все средства хороши, чтобы эту задачу [противодействия Лондону] решить, вплоть до тотальной высылки всех британских дипломатов, оставив посла и пару секретарш. Да, будут ответные действия в отношении нашего посольства. Но давайте говорить откровенно - нормально работать в Великобритании мы не сможем, поэтому дипломатические отношения не разрываем, но минимизируем. В том числе сокращаем технические позиции в британском посольстве, потому что эти люди поддерживают функционирование Центра электронной разведки сказал Коротченко

Он подчеркнул, что также необходимо кардинально решать вопрос по поводу электронного шпионажа, который ведется Британией.

Это главный противник, это главный мозг Европы, удар по нему столь же необходим, как удар по электрогенерации Украины сказал он

Ранее министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.