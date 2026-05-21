Москва21 маяВести.Россия должна в полном объеме использовать силу, ум и смекалку для достижения своих программных целей, включая вербовку агентов в европейских странах, которые могли бы впоследствии расшатывать там обстановку. Такую идею в интервью ИС "Вести" озвучил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Эксперт призвал увеличить долю здорового прагматизма, а на идеологию опираться в меньшей степени.
В нынешнем мире выживает тот, кто сильнее, умнее, смекалистее. И нам надо в полном объеме использовать эти качества для достижения наших программных целей, включая вербовку соответствующих специалистов в той же Великобритании и других европейских стран, которые могли бы принять сначала участие в специальной военной операции, отточить навыки. А дальше, коль скоро нам предстоят длительные годы геополитической военной конфронтации, использовать этот иностранный контингент для расшатывания тех стран, откуда они к нам прибудутпредложил Игорь Коротченко
Ранее эксперт предположил, что Франция и Британия, выступающие с угрозами в адрес России, входят в число возможных целей для межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".