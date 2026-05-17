Коротченко назвал страны, которые могут стать целями для "Сармата" Эксперт Коротченко назвал Францию и Британию в числе целей для "Сармата"

Москва17 мая Вести.Франция и Британия, выступающие с угрозами в адрес России, входят в число возможных целей для межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Такое мнение озвучил в интервью ИС "Вести" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он считает, что такой пример будет полезен, в том числе для того, чтобы "охладить головы тех западных политиков, которые вошли в раж" и открыто заявляют о подготовке к конфронтации с Россией к 2030 году.

Исходя из нынешней конфигурации, в структуре НАТО есть две страны — Франция и Великобритания — это ядерные державы, которые напрямую поддерживают Украину и выступают с угрожающими заявлениями в адрес нашей страны. Более того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что готов предоставить ядерный зонтик для стран Евросоюза, и напрямую угрожает проведением ядерных учений с разработкой [средств для] нанесения ядерных ударов по российской территории. В данном случае 20 ядерных боевых блоков повышенной мощности, то есть две ракеты "Сармат", просто уничтожат Францию как государство заявил Коротченко

Он добавил, что помимо "Сармата" на боевом дежурстве стоят другие типы ракет: "Тополь", РС-24 "Ярс", а также морские стратегические ядерные силы, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Все эти средства, по его мнению, надежно страхуют Россию от развязывания третьей мировой войны и от первого удара потенциального противника с использованием ракетно-ядерных средств.