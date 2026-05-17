Москва17 маяВести.Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", успешно испытанная Россией на этой неделе, способна поразить и уничтожить цель в любой точке Земли. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Он указал на такую особенность "Сармата", как возможность полета через любой из полюсов Земли.
Особенностью "Сармата" является возможность нанесения ударов как через Северный, так и через Южный полюс. Это означает, что любая точка на карте Земли, откуда бы ни исходила угроза для нас, может быть уничтожена в ответном либо в ответном встречном ударерассказал Игорь Коротченко
Также он отметил, что удар "Сармата" может стереть с карты мира целое государство.
В случае удара по противнику тот ущерб, который он получит, приведет к таким последствиям, после которого государство либо исчезнет с политической карты мира, либо существенным образом будут затруднены дальнейшие ответные действия против Россиизаявил главный редактор "Национальной обороны"