Коротченко: любая точка на карте Земли может быть уничтожена "Сарматом"

Москва17 мая Вести.Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", успешно испытанная Россией на этой неделе, способна поразить и уничтожить цель в любой точке Земли. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он указал на такую особенность "Сармата", как возможность полета через любой из полюсов Земли.

Особенностью "Сармата" является возможность нанесения ударов как через Северный, так и через Южный полюс. Это означает, что любая точка на карте Земли, откуда бы ни исходила угроза для нас, может быть уничтожена в ответном либо в ответном встречном ударе рассказал Игорь Коротченко

Также он отметил, что удар "Сармата" может стереть с карты мира целое государство.