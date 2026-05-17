Москва17 мая Вести.Президент России Владимир Путин назвал проведенное на этой неделе испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" большим событием. Видео показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Об успешном испытании "Сармата" Путину доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года "Сармат" действительно будет поставлен на боевое дежурство