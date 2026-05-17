Москва17 маяВести.Президент России Владимир Путин назвал проведенное на этой неделе испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" большим событием. Видео показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Это большое событие в жизни странызаявил Путин
Об успешном испытании "Сармата" Путину доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года "Сармат" действительно будет поставлен на боевое дежурствозаявил Путин
Возможная дальность применения "Сармата" - свыше 35 тыс. километров, отметил президент РФ.