Москва14 мая Вести.Ракета такой глобальной дальности как "Сармат" является большой победой российской науки, промышленности и конструкторов. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам встречи секретарей Совбезов государств-членов (ШОС) в Бишкеке.

Это очень и очень большой и серьезный проект в области ракетостроения. Получить такую ракету глобальной дальности с такими характеристиками – это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших конструкторов сказал Шойгу

Ранее издание Sohu сообщило, что успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" стал серьезной демонстрацией "громадной силы России" и сигналом того, что украинский конфликт не ослабил Россию, и она способна решительно пресекать любые попытки провокации.

12 мая главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном пуске "Сармата". Как заявил глава государства, данное вооружение планируется поставить на боевое дежурство к концу 2026 года.