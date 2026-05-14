Москва14 мая Вести.Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь во время брифинга заявил, что Пекин отслеживает успешные запуски новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Он воздержался от детальных оценок военных возможностей этого вооружения.

Китай обратил внимание на соответствующие сообщения пояснил дипломат

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракетный комплекс "Сармат" заменит знаменитый "Воевода". Глава государства отметил, что ракета предназначена для несения ядерных блоков и будет введена в боевое дежурство к концу 2026 года.

В Кремле недавний удачный запуск "Сармата" окрестили ключевым шагом для защиты национальной безопасности, подчеркнув вклад разработки в повышение оборонительного потенциала России.