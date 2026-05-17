Москва17 мая Вести.Ракетный комплекс "Сармат" является средством ядерного возмездия, если против РФ будет развязана глобальная война. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью ИС "Вести".

По его словам, ядерные силы России и США находятся примерно на паритетном уровне. Это означает, что для Москвы принципиально важно по-прежнему сохранять возможность стратегического ядерного сдерживания.

Мы рассматриваем ее [ракету "Сармат"], как средство сдерживания и средство ядерного возмездия, если против нашей страны будет развязана большая война. Но в целом обновление российской стратегической триады, начало серийного производства "Сарматов" и постановка их на боевое дежурство в структуре Ракетных войск стратегического назначения — это важный шаг для обеспечения ядерного паритета подчеркнул Игорь Коротченко

"Сармат" - самый мощный ракетный комплекс в мире - вчетверо мощнее самых результативных западных аналогов. Дальность его применения превышает 35 тыс. км.

Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, преодолевая все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство первый укомплектованный этим комплексом полк до конца года.