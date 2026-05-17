Коротченко: РФ нужна не реакция мира на "Сармат", а возможность уничтожить врага

Эксперт: РФ нужна не реакция Запада на "Сармат", а возможность поразить им врага Коротченко: РФ нужна не реакция мира на "Сармат", а возможность уничтожить врага

Москва17 мая Вести.Россию интересует не реакция Запада на ракетный комплекс "Сармат", а гарантированная возможность уничтожить им агрессора, заявил в интервью ИС "Вести" главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он подчеркнул: на все, что связано с созданием этого комплекса, наложен наивысший гриф секретности. Все, что нужно было знать, — заявлено.

Нам не нужна реакция кого-то на какие-то наши действия. Нам нужна гарантированная возможность уничтожить агрессора, стереть его с лица Земли, если он посягнет на нашу безопасность. Вот это самый главный вывод, и практические мероприятия в области военного строительства, в частности новые группировки ракетных войск стратегического назначения, позволяют нам решать эту задачу на 100% подчеркнул Игорь Коротченко

Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Сармат" превосходит своего предшественника (ракету "Воевода") по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Первый ракетный полк с "Сарматом" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2026 года.