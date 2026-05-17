В РСМД заявили о необходимости вселить в Европу страх Караганов: России надо сделать так, чтобы Европа боялась ее до ужаса

Москва17 мая Вести.России необходимо проработать меры, которые вселят в Европу страх. Такое мнение озвучил в интервью ИС "Вести" политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Караганов

По его словам, противники должны знать о готовности Москвы применить современные ракетные системы.

А вот этого они не знают. Более того, если американцы еще опасаются, то в Европе не боятся. И нам нужно серьезно подумать над тем, чтобы нас в Европе, которая буквально оборзела, начали бояться. Я даже пишу об этом, чтобы они боялись нас до ужаса сказал Караганов

Он добавил, что речь не идет о наращивании стратегических наступательных вооружений — акцент следует сделать на развертывании новых видов вооружений и повышении боевой готовности войск. Это позволит сформировать четкое понимание возможностей РФ и готовности их применить.