Москва17 мая Вести.В ядерную доктрину России нужно внести положение, обязывающее РФ применить ядерное оружие в случае войны с превосходящей ее страной или группой государств. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" политолог Сергей Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Недавние изменения ядерной доктрины РФ политолог назвал позитивными, добавив, что нужно идти дальше.

Мы должны внести в доктрину о применении ядерного оружия положение о том, что мы обязаны - не то что имеем право, а обязаны - применять ядерное оружие, если против нас ведет войну страна или коалиция стран, превосходящих нас по экономическому и демографическому потенциалу. И делать это нужно немедленно, но подкрепить это военно-техническими мерами, выдвижением ядерных боеприпасов на передовые рубежи, развертыванием систем средней и меньшей дальности - по крайней мере, в Европе сказал Сергей Караганов

Также политолог призвал усиливать давление на США и Европу для более быстрого окончания конфликта на Украине.