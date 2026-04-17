Москва17 апр Вести.В России следует изменить подход к Европе и назначить ответственного за противодействие европейской агрессии. Об этом ИС "Вести" заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Нам сейчас нужно действовать решительно, понять, что Европу нужно остановить. Если ее не остановить, будет большая война, которая все равно приведет к уничтожению Европы. Но нам не нужно терять своих лучших людей и рисковать своими городами ради Европы, она должна быть остановлена заявил Караганов

Для сдерживания агрессии ЕС, уверен он, следует назначить ответственного, который при необходимости применит оружие.

Нужно назначать главнокомандующего на театры военных действий с правом применения и обязанностью применения ядерного оружия в случае, если Европа не отступит или даже не сдастся. Элиты Европы интеллектуально деградировали абсолютно, к тому же они нас не боятся. Чтобы они нас по-настоящему боялись, нужно внушать им ужас. Нужно будет начать более жесткие действия - перевязать кабели, начать испытания ядерного оружия. Если это не поможет, то придется наносить удары уже по целям в Европе с обещанием: если они продолжат, то следующие волны ударов будут ядерными пояснил он

Ранее сообщалось, что Франция может разместить в Финляндии ядерное оружие для сдерживания России.

Министерство обороны России несколько дней назад опубликовало перечень европейских компаний, которые, по данным ведомства, производят беспилотные летательные аппараты и их комплектующие для нужд Украины. В министерстве заявили, что с помощью этих сведений хотят показать европейскому обществу "подлинные причины угроз их безопасности".

Военное ведомство указывало, что решение ряда стран Европы по поставкам Украине БПЛА является шагом к эскалации.