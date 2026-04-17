Караганов: тех, кто рвутся в Европу, следует вывести из нашей элиты

Москва17 апр Вести.Сторонников европейских ценностей следует вывести из рядов российской элиты, заявил ИС "Вести" научный руководитель Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Те, кто рвутся обратно в Европу, к своим особнякам или к своим капиталам, нужно вывести из нашей элиты или выгнать заявил он

Этому процессу, добавил эксперт, уже поспособствовала специальная военная операция.

Часть из них [сторонников ЕС] уже сбежала благодаря специальной военной операции. Но продолжать ее бесконечно и тратить лучших наших мужчин на то, чтобы уговаривать Европу образумиться, не стоит. Нужно начинать уже бить добавил он

Ранее Караганов высказал мнение, что договариваться с ЕС по вопросу Украины бессмысленно.