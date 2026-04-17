Москва17 апр Вести.В Европе нагнетают военную истерию, чтобы отвлечь внимание населения от собственных проблем. Об этом ИС "Вести" заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Европейские элиты — абсолютные банкроты, у них нет никакого основания нынешнего ни морального, ни политического, ни экономического, они все провалили. Поэтому они нагнетают военную истерию для того, чтобы отвлечь от своих проблем. Но реально они готовятся к войне. И надо к этому относиться серьезно уверен эксперт

По мнению Караганова, Россия должна четко понимать формирующийся сейчас геополитический расклад.

Нам не нужно расслабляться. Нужно понять, что против нас началась мировая война. Она ведется в Европе в большей степени руками европейцев, одновременно Соединенные Штаты Америки вместе с Израилем начали дестабилизировать юг Евразии. Значит нам нужно совершенно четко понимать, что мы находимся в этой ситуации заявил он

Ранее Караганов отмечал, что по украинскому кризису Россия не должна договариваться с представителями ЕС. По его словам, такой подход не имеет никакого смысла.