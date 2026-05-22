Караганов: Европа – это источник угроз России и миру, надо с ней покончить

Караганов назвал Европу исчадьем всех главных бед человечества Караганов: Европа – это источник угроз России и миру, надо с ней покончить

Москва22 мая Вести.Европа стремится взять исторический реванш за свои прошлые неудачи, и России, чтобы его прервать, необходимо нанести им сокрушающее поражение. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

По его словам, Европа является "исчадием" всех главных бед человечества, в том числе серийных геноцидов, расизма, колониализма и мировых войн.

Они готовят свое, им нужна подготовка к войне для того, чтобы спастись… Так вот мы должны остановить эту подготовку к войне, чтобы мы вошли в эту войну на своих условиях, а лучше вообще бы не вошли… На самом деле Запад, правда, американцы начали отползать, пошел на очередной исторический реванш за свои поражения прошлых веков. Но мы должны этот реванш прервать или нанести им сокрушающее поражение, чтобы никогда больше из Европы не исходила угроза России и миру сказал Караганов

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что ФРГ заняла антироссийскую позицию, видит в России главную угрозу и готовится вступить с ней в конфликт. При этом немецкие политики объявили Россию главным стратегическим противником на достаточно длительную перспективу.