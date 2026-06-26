"Придут фашисты": Караганов предположил, кто придет к власти в Европе Караганов допустил, что в Европе к власти могут прийти фашисты

Москва26 июн Вести.На смену нынешней власти в Европе могут прийти не "здоровые силы", а фашисты. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил научный руководитель факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Караганов.

Он отметил, что России не стоит ждать пока в Европе сменится власть и придут "здоровые силы", потому можно потерять много времени.

В принципе, конечно, если мы готовы продолжать бесконечно эту войну, в Европе начнутся процессы смены элит, которая абсолютно провалилась на всех направлениях и которая тянет к войне для того, чтобы прикрыть свои провалы. Но это будет слишком долго и слишком дорого нам будет стоить. Если мы будем выжидать, когда в Европе придут здоровые силы, мы потеряем слишком многое сказал Караганов

По словам политолога, в европейских странах наблюдается тенденция деградации власти.

Тем более, учитывая общую тенденцию последних десятилетия к быстрой деградации европейских элит: и умственной, и моральной, и политической - то мы даже при смене власти получим худшее. Кстати говоря, когда будет смена власти и если она будет, то я почти уверен, что придут, по крайней мере, на первом переломе, не здоровые силы, а просто фашисты, что уже было не раз в европейской истории добавил он

Ранее Караганов назвал Европу "исчадием" всех главных бед человечества, в том числе серийных геноцидов, расизма, колониализма и мировых войн.