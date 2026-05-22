Только страхом смерти можно заставить элиты Европы опомниться, считает Караганов Караганов: сигналами с Европой разговаривать бессмысленно, нужно начинать бить

Москва22 мая Вести.Совместные ядерные учения России и Белоруссии – это хороший сигнал для обезумевшей Европы. Однако его одного недостаточно, необходимо начать наносить удары по символическим объектам, таким как штаб-квартиры НАТО или ЕС. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

При этом, по его мнению, для внушения страха необязательно применять ядерное оружие. Должно быть обещание его применить, если безумцы в Европе не образумятся, отметил Караганов.

По-моему, сигналами сейчас уже разговаривать бессмысленно. Нужно начинать бить, и бить нужно, определив врага. А враг – это даже не столько Европа, хотя вся Европа стремится в нынешних обстоятельствах к реваншу. это нынешние европейские верхушки элиты. По ним и нужно наносить удар… Чтобы эти элиты поняли, что им лично угрожает смерть сказал он

Также Караганов заявил, что России необходимо начать наказывать за теракты, которые совершает киевский режим, не Украину, а элиты коллективного Запада.