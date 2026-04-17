"Обезумели": в России оценили уровень агрессии ЕС Политолог Караганов: европейцев надо остановить, они обезумели

Москва17 апр Вести.Представители европейских элит обезумели, риторика, направленная против России, превышает уровень времен гитлеровской Германии. Об этом ИС "Вести" заявил научный руководитель Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Европейцев надо остановить, они обезумели в очередной раз. Более того, если мы не остановим их сейчас, то через несколько лет ситуация будет хуже. Потому что уровень антироссийской пропаганды уже "загитлеровский", зашкаливает. И население этому поддается заявил он

Эксперт убежден, что остановить милитаризацию ЕС возможно превентивными мерами. В частности, РФ необходимо сделать мощный упор на ядерное сдерживание.

Некоторые из них [стран ЕС] готовятся к увеличению своих ядерных потенциалов. Мартышкам нельзя позволять владеть ядерным оружием, поэтому нам нужно сейчас жестко остановить Европу полагает Караганов

Ранее Минобороны РФ обнародовало названия и адреса европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и их компоненты для нужд Украины. В Еврокомиссии отказались комментировать данную информацию.