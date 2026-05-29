Россия может ответить на дерзость ЕС ядерным ударом Эксперт Ходаренок: РФ может сразу дать ядерный ответ в случае агрессии ЕС

Москва29 мая Вести.Россия может задействовать ядерный потенциал в случае агрессии со стороны Европы, заявил ИС "Вести" полковник, военный эксперт Михаил Ходаренок.

На данный момент небольшие по численности контрактные армии европейского континента созданы "в основном для избиения стран третьего мира".

А вступать в вооруженное противоборство с противником, обладающим равными примерно оперативными и боевыми возможностями, они решительно не готовы. Но надо готовиться ко всем возможным ситуациям, которые могут возникнуть для тех или иных государств полагает он

К тому же, указал эксперт, неспроста в ЕС распространяется нарратив про эфемерную "российскую угрозу". Хотя в действительности, отметил эксперт, нет объективных причин со стороны ЕС, чтобы подзуживать конфликт с Россией.

Нет ни одной серьезной причины между европейскими государствами и Российской Федерацией - ни территориальной, ни идеологической, ни экономической, – которая могла бы привести к серьезному конфликту. Я вижу только расовую ненависть, генерируемую прибалтийскими политиками. Не более того сказал он

При этом попытка атаковать Россию приведет к серьезным последствиям. В частности, РФ применить средства поражения массового уничтожения.

Война РФ с европейскими государствами, участниками НАТО неизбежно перейдет к применению ядерного оружия. И даже не к варианту применения сначала тактического, а потом стратегического, а моментально будет задействован весь ядерный потенциал, который у РФ на порядок, а то и на два больше, чем у европейских государств, тех же самых Великобритании и Франции убежден Ходаренок

Ранее в Совфеде РФ выразили надежду, что проводимые Россией и Белоруссией ядерные учения заставят Европу задуматься.