Михеев: Европе нужно показать, что Россия готова применить ядерное оружие Михеев: сверхзадача РФ показать ЕС, что ядерное оружие может быть применено

Москва4 мая Вести.Политическая сверхзадача России состоит в том, чтобы показать Европе, что она готова и может применить ядерное оружие. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Сергей Михеев.

Он объяснил, что ядерная угроза в данном случае выступит сдерживающим фактором для Европы.

По поводу большой войны, еще раз надо сказать простую вещь… Если убирать фактор ядерного оружия из этого всего, то да, они (страны ЕС - прим.ред.) могут много чего изобразить. И поэтому наша сверхзадача политическая, дать понять им, что ядерное оружие будет применено, причем со всей, так сказать, максимальной мощностью. Никакие здесь сдерживающие факторы насчет того, что давайте не будем нагнетать напряженность, давайте поспокойнее, они нам не помогут. Они нам аукнутся бедой в будущем. Поэтому только ядерное оружие как фактор уничтожения Европы, который может притормозить ее движение к войне. По-другому никак выразил свое мнение Михеев

Ранее политолог Михеев сообщал, что Европа станет проигравшим при условии начала войны с Россией. По его словам, только понимание этого остановит ЕС от желания вступать в конфликт.