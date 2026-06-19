Глава РСМД: разговоры о ядерном сдерживании не остановят Москву Тимофеев: в случае опасности Россия применит ядерное оружие

Москва19 июн Вести.В Европе и странах НАТО активно обсуждается возможный конфликт с Россией, но главным сдерживающим фактором остаются российские ядерные силы. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Так он ответил на вопрос журналистов, являются ли нынешний политический курс Европы и осложнение отношений с РФ новым витком эскалации.

Я бы сказал, что посыл такой, что достаточно много сейчас в … НАТО, Европе говорят о возможном конфликте с Россией. И главный сдерживающий элемент здесь – это возможный российский ответ с применением ядерного оружия сказал он

При этом глава РСМД отметил, что европейские члены альянса все чаще говорят о модернизации своего ядерного арсенала. Однако, по словам Тимофеева, такие меры не снижают риск, а наоборот, создают опасную динамику.

Если России будет реальная угроза в соответствии с ядерной доктриной, то Москва вынуждена будет применять ядерное оружие подчеркнул Тимофеев

В таком случае, резюмировал он, конфликт выйдет на совершенно иной уровень, что приведет к крайне тяжелым последствиям для всех сторон.