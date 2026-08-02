Junge Welt: Россия может ответить на ядерное усиление НАТО в Евросоюзе Junge Welt: ядерное усиление НАТО может спровоцировать РФ на ответные действия

Москва2 авг Вести.Усиление ядерного потенциала Североатлантического альянса в Европе повышает риск ответных мер со стороны России. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

В публикации подчеркивается, что НАТО уже довольно давно занимается реорганизацией ядерного арсенала в рамках борьбы за влияние против России.

По словам экспертов, модернизация боеголовок, которые хранятся в Европе, завершена… При этом США, по всей видимости, перебросили бомбы… на британскую авиабазу Лейкенхит… Новые американские ядерные бомбы могут быть размещены и в других странах Европы… — в Финляндии, Литве, Польше. Как можно ближе к российской границе говорится в статье

По мнению авторов, Москва вряд ли будет сидеть сложа руки. В ответ она, несомненно, начнет вооружаться.

Кроме того, утверждается, что НАТО сейчас рассматривает возможность не информировать Россию о размещении нового ядерного оружия в Европе и оставлять Кремль в неведении.

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва будет рассматривать размещение ядерного оружия вблизи границ России и Белоруссии как прямую угрозу, на которую потребуются компенсационные контрмеры. Гатилов также выразил сомнение, что такие шаги повысят безопасность стран, на территории которых может появиться ядерное оружие.