Москва31 июлВести.Североатлантический альянс в настоящий момент обсуждает планы по наращиванию ядерного сдерживания в Европе. Об этом сообщило агентство DPA.
По информации журналистов, одним из вариантов, которые обсуждают страны НАТО, является размещение в Европе дополнительного американского ядерного оружия.
НАТО разрабатывает планы по усилению ядерного сдерживания в Европеговорится в публикации
При этом, как утверждается, речь идет о нестратегическом (тактическом) ядерном оружии.
Ранее постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что режим ядерного нераспространения сталкивается с серьезными вызовами из-за действий НАТО. По словам дипломата, блок стремится к военному превосходству в ущерб безопасности других стран.