DPA: НАТО обсуждает планы по усилению ядерного сдерживания в Европе

НАТО хочет усилить ядерное сдерживание в Европе, пишут СМИ DPA: НАТО обсуждает планы по усилению ядерного сдерживания в Европе

Москва31 июл Вести.Североатлантический альянс в настоящий момент обсуждает планы по наращиванию ядерного сдерживания в Европе. Об этом сообщило агентство DPA.

По информации журналистов, одним из вариантов, которые обсуждают страны НАТО, является размещение в Европе дополнительного американского ядерного оружия.

НАТО разрабатывает планы по усилению ядерного сдерживания в Европе говорится в публикации

При этом, как утверждается, речь идет о нестратегическом (тактическом) ядерном оружии.

Ранее постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что режим ядерного нераспространения сталкивается с серьезными вызовами из-за действий НАТО. По словам дипломата, блок стремится к военному превосходству в ущерб безопасности других стран.